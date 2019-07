Aantal weiders FrieslandCampina neemt verder toe

Dit jaar kozen 248 leden-veehouders van FrieslandCampina ervoor om over te stappen op weidegang.

Dat meldt de zuivelonderneming naar aanleiding van aanmeldingen voor het weideseizoen dit jaar. Ondanks het feit dat de doelstelling van het Convenant Weidegang afgelopen jaar al werd gehaald, blijft het aantal weiders toenemen.

Het aandeel Nederlandse leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina, waar de koeien buiten in de wei lopen, stijgt door deze toename van 81,2% in 2018 naar circa 83% procent in 2019.

In 2015 lag het aandeel leden-melkveebedrijven dat de koeien buiten in de wei laat grazen nog op 77,9%. Dit percentage is vervolgens elk jaar toegenomen. Het definitieve percentage voor 2019 wordt na afloop van het weideseizoen vastgesteld.

303 overstappers in 2018

Een jaar geleden gaven 303 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina aan om over te stappen op weidegang. Mede daardoor werd de sectordoelstelling voor het jaar 2020 gehaald. In dat jaar moet het aandeel melkveebedrijven dat koeien buiten laat grazen uitkomen op 81,2%, het niveau van 2012.

In 2018 deed volgens de Duurzame Zuivelketen 82% van alle melkveehouders in Nederland aan weidegang.