24 veehouders naar rechter om I&R-affaire

In totaal 24 melkveehouders hebben een zaak aangespannen tegen de NVWA vanwege een volgens hen onterechte blokkade of andere maatregel die voortvloeide uit de I&R-affaire van eind 2017.

Dit meldt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Wanneer de zaken dienen, staat nog niet vast.

De NVWA meldde in haar jaarverslag 2018 dat de nasleep van deze affaire nog 25 extra processen-verbaal tegen veehouders had opgeleverd. Op meer dan 1.500 van de 2.100 geblokkeerde bedrijven had de dienst onregelmatigheden vastgesteld.