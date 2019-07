15% bedrijven valt buiten bandbreedte melkveetabel

Van de melkveebedrijven in 2017 valt 15% buiten de huidige grenswaarden voor melkproductie waarop de berekening van de mestproductie op het bedrijf is gebaseerd. Dat betekent dat ze een te hoge dan wel te lage berekende mestproductie hebben.

Het gaat om 2.500 tot 2.750 bedrijven, waarvan de helft een lagere productie per koe heeft dan 5.625 kilo melk per koe per jaar. De andere helft heeft een productie boven 10.624 kilo melk per koe. Dat blijkt uit de bijlage met de onderbouwing voor de herziening van mestnormen van 2020 die ter inzage ligt.



In de zogenoemde excretietabel wordt per productieklassen weergegeven hoeveel stikstof en fosfaat een melkkoe produceert. Dat gebeurt in stappen van 250 kilo melk per koe per jaar. Bedrijven buiten de huidige indeling hebben een te hoge berekende mestproductie bij minder dan 5.625 kilo melk. Bedrijven met een melkproductie boven 10.624 kilo per jaar hebben een te lage berekende mestproductie.

Uitbreiding tabel stikstof- en fosfaatproductie 2020

In de nieuwe mestnormen voor 2020 wordt de tabel met stikstof- en fosfaatproductie zowel naar beneden als naar boven uitgebreid. De laagste productieklasse komt dan te liggen bij minder dan 2.375 kilo melk en de hoogste mestproductie is voor koeien met een melkproductie van meer dan 15.124 kilo melk per jaar.

Nieuwe knelpunten fosfaatrechtenstelsel

Voor bedrijven met hoge producties per koe kan de aangepaste tabel een probleem opleveren met fosfaatrechten. Als deze in 2015 ook al een hoge productie hadden, kregen ze fosfaatrechten toegekend op basis van de hoogste melkproductie in de tabel. Dat kwam neer op 49,3 kilo fosfaat per koe. In de nieuwe tabel produceert een koe met gemiddeld 12.500 kilo melk 53,3 kilo fosfaat. Per koe heeft een dergelijk bedrijf dan 4 fosfaatrechten te weinig. Dat levert nieuwe knelpunten op binnen het fosfaatrechtenstelsel.

Kleine afwijking berekende excretie Kringloopwijzer

Volgens de onderbouwing leidt de uitbreiding van de tabel tot ‘beter bij de praktijk aansluitende excretieforfaits’. Er wordt wel een kanttekening gemaakt. Door gebrek aan voldoende praktijkgegevens is het onduidelijk of de nieuwe excretieforfaits voldoende aansluiten bij het Nederlandse gemiddelde voor bedrijven met lage dan wel hoge melkproducties. Op basis van gegevens uit de Kringloopwijzer is er een kleine afwijking tussen de excretieforfaits en de berekende excretie volgens de Kringloopwijzer. Volgens de onderzoekers kan een reden daarvan mede liggen in het niet-representatief zijn van de data van de Kringloopwijzer voor de betreffende groepen.