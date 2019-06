Voermarkt blijft nog altijd afwachtend

Er verandert momenteel maar weinig in de ruwvoermarkt. Van krapte in de ruwvoervoorraden is maar nauwelijks sprake.

De opbrengsten van de grasoogst zijn over het algemeen tevredenstellend. Hoewel er ten opzichte van eerdere jaren wel minder ruwvoer beschikbaar is, is er absoluut geen reden tot paniek. De vraag naar kuilmais is er nog altijd wel. Voor goede kuilmais wordt al snel meer dan € 72,50 per ton betaald. Handelaren geven wel aan dat de beste mais, als die al beschikbaar komt, snel is verkocht.

Melkveehouders zijn nog altijd wat afwachtend in de ruwvoermarkt. Veel handel in ruwvoer is er dan ook niet. De prijzen voor weidehooi en stro staan ietwat onder druk, maar tot een prijsdaling leidt dat echter niet. In de markt wordt inmiddels ook het eerste nieuwe hooi verhandeld. De meeste vraag lijkt echter te komen van maneges.

Het aanbod aan bierbostel blijft nog altijd voldoende. Handelaren zien dat het product echter nog altijd goed wordt afgenomen. De prijs blijft staan op € 2,05 tot € 2,25 per % droge stof. Als de productie bij de bierbrouwers terugloopt, en dus ook minder bierbostel beschikbaar komt, bestaat de kans dat de prijs een stap omhoogzet. Dat zal waarschijnlijk over een aantal weken zijn.

Prognose: stabiele prijzen.