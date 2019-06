Van der Steege verkoopt melkveebedrijf aan Van Bakel

In de stallen is ruimte voor 750 koeien. Er is een vergister. Grond wordt in erfpacht uitgegeven.

Melkveehouders Henk en Erna van der Steege hebben hun melkveebedrijf en vergister verkocht aan de familie Van Bakel. Dit hebben beide partijen bevestigd. Van der Steege molk op het moment van overname zo’n 500 koeien. De stallen zijn berekend op een totaal van zo’n 750 koeien. De vergister draait onder meer op mest van het melkveebedrijf. De digestaat en dikke fractie uit de vergister worden deels weer benut op het akkerbouwbedrijf van Van der Steege. Lees verder onder het Facebookbericht. Henk en Erna van der Steege voor hun stal in 2017. Gezondheid en geen opvolger De melkveehouder uit Marknesse (Fl.) zocht al een tijdje naar een partij die het bedrijf wilde overnemen. Dit vanwege gezondheidsproblemen bij zowel hemzelf als zijn vrouw. Een opvolger in het gezin is er niet. Er werd daarom gezocht naar een goede overdracht. Voor de meeste kopers bleek het bedrijf een maatje te groot. Toen ontstond er contact met René en Alex van Bakel en kwamen de zaken in een stroomversnelling. Lees verder onder de foto. Het bedrijf van Van der Steege in Marknesse (Fl.). - Afbeelding: Google Maps Land in erfpacht uitgegeven De familie Van Bakel neemt wel het melkveebedrijf met vee en rechten plus de vergister over, maar niet het land. Het land geeft van der Steege in erfpacht uit aan Van Bakel. Het akkerbouwbedrijf gaat over naar de bestaande pootgoedteler van familie Van der Steege. De melk blijft gaan naar DOC Kaas, de coöperatie waar beide ondernemingen bij zijn aangesloten.