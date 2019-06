RFC wil reserveringsbeleid 2020-’22 ongewijzigd houden

Het bestuur van FrieslandCampina stelt voor om het reserveringsbeleid voor 2020-‘22 niet aan te passen.

Dit zegt voorzitter Frans Keurentjes in zijn tweewekelijkse praatje voor de leden, de vlog van Frans. Sinds het begin van het boekjaar 2017 wordt 55% van de jaarwinst toegevoegd aan de algemene reserve van de onderneming. Voordien was dat 45%. Dit heeft tot gevolg dat er minder geld op naam van de ledenmelkveehouders komt. Dit percentage gaat terug van 20 naar 10%. De resterende 35% gaat op aan de prestatietoeslag voor de leden.

Vergelijkingsbedrijven

Dit jaar wordt ook gesproken over aanpassing van het mandje van bedrijven waarmee FrieslandCampina zich vergelijkt. Dat is onder meer nodig, omdat DOC Kaas en DMK nu afzonderlijk worden meegewogen. Ook bij de buitenlandse bedrijven zijn verhoudingen gewijzigd. Daarbij wordt intern geklaagd dat FrieslandCampina nu een te hoge garantieprijs betaalt, omdat sinds 2016 alle toeslagen van vergelijkingsbedrijven voor 100% worden meegenomen, ook als het gemiddelde van de toeslagen lager is, zo werd gezegd bij de presentatie van de jaarcijfers in februari.

Biologische melk

Keurentjes vertelde ook dat opening van de biologische babyvoedingslijn in China nog 1 tot 2 jaar op zich laat wachten. Hiervoor was al eerder sprake van uitstel. Veehouders die op de wachtlijst staan voor omschakeling, moeten daardoor geduld blijven oefenen. FrieslandCampina kan op dit moment geen extra biologische melk op een rendabele wijze kwijt.