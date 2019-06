Protest in Duitsland na stabiele melkprijs DMK/DOC

DMK en dochterbedrijf DOC Kaas houden de melkprijs voor juni gelijk aan die van mei.

Leden van DOC ontvangen een kale melkprijs van € 31,74 per 100 kilo. De maximale melkprijs blijft staan op € 34,99 per 100 kilo.

Deze prijzen gelden bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, zijn exclusief btw en gelden na aftrek van 5 cent per 100 kilo contributie voor ZuivelNL.

DMK staat steeds onderaan

Trekkerblokkade

In Duitsland grepen leden van de Bund Deutscher Milchviehhälter (BDM) en Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) de publicatie van de DMK-melkprijs op 1 juni (wereldmelkdag) aan voor een trekkerblokkade van de DMK-vestiging in Edewecht. Ze zijn het zat dat DMK steeds de laagste melkprijs neerzet in Duitsland. BDM-voorzitter van Kreis Cloppenburg, Heinricht Rauert, stelde dat de boeren de loze beloften van DMK zat zijn. “Tot op de dag van vandaag hebben wij melkveehouders, na meer dan 30 jaar van fusies, ondanks alle beloften, nog geen cent extra ontvangen. Integendeel. DMK staat steeds onderaan.”

Ammerland

De protesterende boeren stelden collega-coöperatie Ammerland ten voorbeeld aan DMK. Ammerland betaalt wel steevast meer melkgeld uit.

De melkprijzen zijn dit jaar in Duitsland duidelijk lager dan vorig jaar. Volgens het IfE in Kiel bedroeg de grondstofwaarde van melk in mei 32 cent per kilo. Dat is wel 1,4 cent meer dan in april, maar nog steeds 3,1 cent lager dan in mei 2018.

Op zich is het positief dat de Europese interventievoorraden nagenoeg weg zijn en dat de prijs voor magere melkpoeder flink steeg, maar vooral de moeilijke markt voor melkvet zorgt toch voor lagere totaalopbrengsten.