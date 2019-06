Nog veel te verbeteren aan kwaliteit drinkwater

De kwaliteit van drinkwater voor melkvee is lang niet altijd op orde.

Dat blijkt uit analyse van het drinkwater voor de koeien op alle 16 Koeien & Kansen-bedrijven in 2018 en 2019.

In 2018 bleek het drinkwater bij een derde van de bedrijven niet geschikt als drinkwater voor het melkvee. Vervuiling van de drinkbak bleek één van de belangrijkste oorzaken. Uit de analyses van 2018 kon niet worden achterhaald waardoor deze vervuiling in de drinkbak ontstond.

Richtlijnen veedrinkwater

In 2019 werden per bedrijf opnieuw 3 tot 5 monster genomen. Bij de bron, aan het eind van de leiding en bij een drinkbak. Voor de beoordeling van de monsters is uitgegaan van de richtlijnen voor veedrinkwater, zoals opgesteld door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Lees verder onder de film.

Door goed te kijken en te ruiken kunt u een eerste indruk krijgen van de kwaliteit van het water dat uw dieren drinken. In deze video legt Harry Kolk van GD uit hoe de doe-het-zelf-test werkt.

Te hoog kiemgetal

Van de 54 monsters uit de analyse van het drinkwater op de bedrijven van Koeien & Kansen dit jaar bleek 29% niet aan de gewenste kwaliteit te voldoen. De oorzaak was in vrijwel alle gevallen een te hoog kiemgetal of een verhoogd aantal coliformen (bacteriën van de coli-groep). Bij 5 monsters werd een verhoging van het ijzergehalte gevonden en bij 2 monsters was het nitrietgehalte aan de hoge kant.

De meeste afwijkingen werden opnieuw vastgesteld bij de drinkbak. Het gaat hier in bijna alle gevallen om een verhoging van coliformen en kiemgetal. Beide indicatoren wijzen op een vervuiling met voer, grond of mestresten.

IJzergehalte bronwater

Op 2 bedrijven was het aantal kiemen bij de bron licht verhoogd. Op 1 bedrijf was het ijzergehalte van het bronwater hoog. Op ongeveer de helft van de bedrijven was er een toename van het aantal kiemen in het leidingsnetwerk. Bij 3 bedrijven was de toename dusdanig dat het water op het eind als ongeschikt werd gekwalificeerd. Waarschijnlijk heeft zich een biofilm afgezet in het leidingnet.