Niets staat verhuizing Veemarkt Leeuwarden in de weg

De Veemarkt Leeuwarden verwacht nog dit jaar met de verbouw van de nieuwe locatie te beginnen.

De stichting Veehandelscentrum Noord-Nederland tekent vrijdag voor de definitieve aankoop van de nieuwe locatie van de Veemarkt Leeuwarden naar een bedrijfshal aan de Siriusweg 6 in Leeuwarden. Ook de vergunningen zijn rond, bezwaren die er waren zijn niet ontvankelijk verklaard.

Nieuwe wassstraat

“Vrijdag zitten we bij de notaris om de overdracht af te ronden”, laat Andries Kingma, voorzitter van de veemarkt in Leeuwarden, weten. Kingma verwacht nog dit jaar met de verbouw van de bedrijfshal te beginnen. “De bestaande hal wordt uitgebreid en er komt een nieuwe wasstraat. Het aangrenzende perceel, dat nu nog niet benut wordt, wordt ingericht als parkeerplaats.”

Met de realisatie van het hele project is zo’n € 3,5 miljoen gemoeid. “Hiervan is ruim anderhalf miljoen euro gefinancierd vanuit obligatieleningen”, legt Kingma uit. “De rest van het bedrag wordt door de bank gefinancierd.” Met de verhuizing naar de nieuwe locatie bespaart de veemarkt de jaarlijkse huur van € 250.000 van het huidige pand.

WTC-complex maakt plaats voor Cambuur Leeuwarden

De veemarkt wordt nu nog gehouden in het WTC-complex in Leeuwarden. De planning is dat dit pand vanaf 1 april volgend jaar gesloopt wordt om plaats te maken voor onder meer het nieuwe stadion van voetbalclub Cambuur Leeuwarden. De nieuwe locatie van de veemarkt moet dan ook voor 1 april 2020 klaar voor gebruik zijn. “Maar dat moet geen probleem zijn”, aldus Kingma.