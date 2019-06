NRM: Bons en Tijhuis grijpen algemeen kampioenschap.

Het algemeen kampioenschap zwartbont NRM 2019 is naar Nico Bons in Ottoland gegaan. Bij roodbont was de hoogste prijs weggelegd voor Harrie Tijhuis uit Hooghalen.

De algemene titels leveren 2 bijzondere, unieke feiten op. Voor Harrie Tijhuis is het algemeen kampioenschap zijn eerste algemene titel voor roodbont, maar deze positie had hij ook al eens gehaald met zijn zwartbonte troef, Millenium, in 2006. Ook Bons zet een bijzondere prestatie neer. Hij is de eerste fokker die drie algemene titels op rij op de NRM weet te bemachtigen, na de winst van Koba 191 (Jasper) in 2014 en Ella 158 (Mailing) in 2017.

De klasse roodbont oud telde 2 rubrieken en bij zwartbont waren dat er 3. Nieuw was dat de organisatie besloten heeft om de laatste twee rubrieken te bombarderen tot productieklassen. Om daaraan mee te mogen doen moeten de koeien minimaal 55.000 kilo melk hebben geproduceerd.

Roodbont

Bij roodbont koos het Belgische Jurylid Danny Verstegen direct voor Twente Dairies Apple Jose 2. Het was voor hem een duidelijk kopnummer met haar fantastische uier en vooral de ‘speelsheid’ waarmee ze door de ring loopt met zo’n geweldig beenwerk. De Apple-dochter van Harrie Tijhuis uit Hooghalen (Dr.) liet daarmee Future Dream H. Rosie (Jotan uit Zeedieker Roseanna Red) van Jacob Wijnker uit Avenhorn (N.-H.) achter zich.

Twente Dairies Apple Jose 2 was alle concurrenten te sterk af en pakte voor eigenaar Harrie Tijhuis uit Hooghalen (Dr.) het kampioenschap oud en later op de dag ook de titel algemeen kampioen roodbont NRM 2019. - Foto's: Mark Pasveer

Productieklasse

De productieklasse werd qua eigenaren een kopie van de vorige rubriek. De eerste plek was voor Twente Dairies Jose 421 en de tweede plaats voor Zeedieker Roseanna Red van Wijnker. Daarmee pakte Tijhuis in beide rubrieken de zege en zo kon hem het kampioenschap in de kampioenskeuring ook bijna niet meer ontgaan. Toch blijft het altijd spannend, maar de jury week niet af van het eerste oordeel en maakt de Apple-dochter tot kampioen en het reservelint ging naar de Jotan-dochter van Wijnker.

Zwartbont

Bij zwartbont begon Nico Bons ondertussen aan zijn zegetocht. In de eerste rubriek was de winst voor Bons-Holsteins Koba 219. De Lauthority-dochter is dit voorjaar naar de Europese kampioenschappen geweest en liep daar bij de beste vier koeien van Europa. Ze pakte met overtuiging de rubriek. De volgende rubriek was een prooi voor Gerda 126. De Goldsun-dochter van familie De Jong uit Montfoort (U.) was te sterk voor Nellie 391, ook een Goldsun-dochter, van familie Hoftijzer uit Zwartewaal (Z.-H).

Bij zwartbont imponeerde Bons Holsteins Ella 192. De koe kwam uit in de productieklasse, maar sleepte toch met macht het kampioenslint zwartbont oud binnen voor eigenaar Nico Bons uit ottoland (Z.-H.).

In de laatste rubriek liep Drakkar Bulona van de combinatie Steegink/ Hulcrest heel best, maar ze kwam niet verder dan de 1B-positie. De Seaver-dochter van Bons, Bons Holsteins Ella 192, was daarvoor net te sterk.

Kampioenskeuring

In de kampioenskeuring waren de ogen gericht op de Lauthority van Bons, maar die was niet in optima forma zoals we haar in Libramont gezien hebben. De koe had duidelijk meer moeite met de warme omstandigheden. Het juryduo voor zwartbont, bestaande uit de Ier Paul Hannan en de Fransman Antony Le Trionnaire, maakten samen de Seaver-dochter Ella 192 van Bons tot kampioen bij zwartbont oud en werd de koe van Steegink/Hulcrest reservekampioen.

Op de voorgrond de reservekampioen zwartbont oud Drakkar Bulona van combinatie Steeging / Hulcrest. De koeien staan in slagorde te wachten op het 'moment surpreme': het aanwijzen van de algemeen kampioenen.

Alle 3 juryleden kozen in de ultieme finale voor bewezen kracht en kozen de beide kampioenen uit de klasse oud tot hun algemeen kampioenen en zo bereikten Tijhuis en Bons hun bijzondere prestaties.