NMV bezorgd over toon in stikstofdiscussie

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is bezorgd over de toon van het debat over het stikstofbeleid. NMV vindt dat ten onrechte steeds de nadruk wordt gelegd op de agrarische sector.

NMV zet de afname van het aantal koeien sinds 1980 af tegen de toename van de bevolking en het aantal auto’s, vliegbewegingen en varkens in diezelfde periode. Het aantal vliegbewegingen verviervoudigde bijna, terwijl het aantal melkkoeien met ongeveer een derde verminderde. Het aantal varkens nam met een kwart toe, net als het aantal mensen. Het aantal personenauto’s verdubbelde. De landbouw moet niet (als enige) verantwoordelijk worden gehouden voor de stikstofemissie, vindt NMV. NMV stelt dat het stikstofbeleid moet worden gebaseerd op metingen en niet op aannames en berekeningen.