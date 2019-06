Middenklasse zwart voor Van der Ploeg

In de middenklasse zwartbont is Wiersma 5317 NRM kampioen geworden.

Terwijl de zaterdagochtend van 29 juni het domein van de individuele keuring van de vaarzen rood en zwartbont, en ook van de middenklasse roodbont was, werden na de middagpauze beide ringen bezet door de middenklasse zwartbont. Deze telde 4 rubrieken.

Beide buitenlandse juryleden mochten daarom gelijk acteren in de hal waar de temperatuur langzamerhand wel begint op te lopen. Niet alleen van de spanning, want buiten is het 33 graden.

Veel kracht en melktypisch

In de rubriek die de Ier Paul Hannan jureerde was de eerste plaats voor Bons Holsteins Dikke 193. De Atwood-dochter komt uit de Blitz waar Nico Bons uit Ottoland (Z.-H.) ook al eerder successen mee vierde. De koe heeft enorm veel kracht in de bovenbouw en is zo melktypisch dat ze de 1A-positie ook meer dan verdient. De tweede plaats wordt bezet door Double M Britny, een Defiant-dochter van de combinatie Jongsteins en Tijhuis.

Krachtige Giessen Cinderalla 133

Anthony le Trionnaire uit Frankrijk zag ook een fraaie rubriek koeien voor zijn neus verschijnen. Na een wisseling na de eerste opstelling in de ring, bleek de 1A-positie weggelegd voor de zeer krachtige Giessen Cinderella 133. De Pepper-dochter van Theo van Vliet heeft toch de meeste lengte en kracht en het beste beengebruik van het koptrio.

Veel meer stijl

Le Trionnaire zette in de volgende rubriek Wiersma 5317 op kop. De Atwood-dochter van familie Van der Ploeg uit Wergea (Fr.) heeft zo veel meer stijl dat de Fransman daar niet omheen kan. Met de beste uier uit de rubriek bezet Lena 486 van familie Aalberts uit Zetten (Gld.) een fraaie tweede positie en mag ze terugkomen voor de kampioenskeuring.

Succes voor Mark van der Ploeg uit Wergea. Hij pakt met Wiersma 5317 (Atwood) het kampioenschap bij zwartbont midden. - Foto's: Mark Pasveer

Tweestrijd

Bij de vierde rubriek gejureerd door Hannan is het een tweestrijd tussen HC Goldchip Par (Gold Chip) van familie Vries uit Ny Beets (Fr.) en de Duits gefokte Indiana van Schep Holsteins uit Bergambacht (Z.-H.). De 2 worden apart genomen en uiteindelijk mag HC Goldchip Par de 1A-positie bekleden op basis van haar net even hogere achteruier en het feit dat ze een keer vaker gekalfd heeft.

In de kampioenskeuring kiezen de 2 juryleden voor de stijlvolle Wiersma van Van der Ploeg en mocht Dikkie 193 het reservelint ontvangen.