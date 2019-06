Melkaanvoer in mei iets ingezakt

De melkaanvoer in Nederland lag in mei op gemiddeld 38.930 ton per dag. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Daarmee ligt de productie iets lager dan in april, want toen werd per dag gemiddeld 39.100 ton melk geleverd. De totale melkproductie lag wel wat hoger dan in april, maar omdat mei een dag meer kent, valt dat verschil weg als de productie wordt teruggerekend naar een gemiddelde per dag. In totaal werd in mei 1,206 miljoen ton melk geleverd. Daarmee is mei wel de meest productieve maand tot dusver in 2019.

Ten opzichte van voorgaande jaren blijft de productie wel achter. Vorig jaar werd in mei nog 1,24 miljoen ton geleverd en in 2017 nog 1,256 miljoen ton. De krimp in de veestapel is de belangrijkste reden voor de krimp in de Nederlandse melkproductie. In de eerste 5 maanden is nu 5,82 miljoen ton melk geproduceerd. Vorig jaar was dat nog 5,98 miljoen ton, en in 2017 zelfs meer dan 6 miljoen ton.

Hoewel de totale productie achterblijft bij een jaar terug, ligt het vetpercentage wel duidelijk hoger. Dit jaar werd in mei 52.513 ton vet geleverd (4,35%). Een jaar terug werd weliswaar 52.685 ton melkvet geleverd, maar ten opzichte van de totale productie was dit 4,26%. Het gemiddelde vetpercentage tot en met mei ligt dit jaar op 4,46%. Vorig jaar was dat nog 4,44%.