Meer omzet, lagere melkprijs Milcobel

Het Belgische Milcobel heeft vorig jaar een licht hogere omzet geboekt van € 1,26 miljard, maar betaalde de leden een iets lagere melkprijs uit van € 32,48 per liter. Dit heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers.

Als bedrijf heeft Milcobel daarmee geen slechte prestatie neergezet, meent CEO Peter Koopmans, maar voor de leden was het geen echt geweldig jaar, ook al kregen ze nog een dividend-uitbetaling van 4% erbij en (voor degenen zonder opzeg-historie) nog een getrouwheidspremie van 25 cent. Voor niet alle leden was dat een kostendekkende melkprijs. Dit jaar zijn de melkprijzen iets beter, maar het is nog heel onzeker waar het uiteindelijk heen gaat met de melkprijs, stelt Koopmans. De melkaanvoer steeg vorig jaar met 4,4%, net iets boven het Belgische gemiddelde. Bij de gemiddelde blijver steeg de aanvoer zelfs met zo’n 9%.

Hernieuwd vertrouwen

Milcobel straalt bij alle onzekerheid wel hernieuwd vertrouwen uit. De mozzarella-productie loopt goed en wordt nog steeds uitgebreid, dochterbedrijf Ysco is succesvol en winstgevend. Het is met 180 miljoen kilo ijs en fabrieken in België en Frankrijk de tweede private-label ijsmaker van Europa, en verdere groei is voorzien. Ook met de productie van hoogwaardige melkpoeders in Kallo gaat het steeds beter.

Milcobel staat open voor (deel-)samenwerking met andere bedrijven in de zuivel

Bij het aantreden van Koopmans voorganger Eddy de Mûelenaere in 2013 was het de vraag of de onderneming nog wel zelfstandig verder kan. Nu is dat geen dringende vraag meer, maar Milcobel staat wel open voor (deel-)samenwerking met andere bedrijven in de zuivel, het liefst met een andere coöperatie, aldus voorzitter Dirk Ryckaert. Op welke terreinen dat het meest gewenst is, wil Milcobel niet zeggen.