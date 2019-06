Meer Mannheimia in sectiemateriaal gevonden

Over de afgelopen jaren wordt in sectiemateriaal steeds vaker een infectie met Mannheimia haemolitica vastgesteld.

Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren in de Veekijker. Van alle sectiemateriaal van runderen zijn over de afgelopen 15 jaar de analysedata op een rij gezet. Voor vleeskalveren geldt, in de periode 2004-2006, dat in 7,5% van het aangeboden sectiemateriaal een infectie met M. haemolitica is vastgesteld. in 2016-2018 is dat toegenomen tot bijna 21%.

Percentages stijgend bij melkvee

Ook in het aangeboden sectiemateriaal van melkvee zijn de percentages stijgend, al liggen die op een lager niveau dan vastgesteld bij vleeskalveren. Voor melkvee is in de periode 2016-2018 in 4,7% van het sectiemateriaal de ziekte vastgesteld.

Minder in de zomer

GD meldt dat de ziekte minder vaak wordt vastgesteld in de zomermaanden en ook in het westen van het land minder vaak voorkomt.