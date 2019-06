Langetermijnverwachting melkprijs € 36

Panel Langetermijnprognoses melkveehouderij schat gemiddelde melkprijs tot 2029 in op € 36 per 100 kilo melk.

Dat is 50 cent hoger ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om de gemiddelde melkprijs inclusief alle contante nabetalingen en toeslagen die tot uiting komen in de kasstroom en exclusief bijschrijvingen op ledenrekening en exclusief btw. Dat meldt Wageningen UR.

Beoordeling financiering

De melkprijsverwachting wordt gebruikt bij het opstellen van bedrijfsbegrotingen en bij beoordeling van diverse bedrijfseconomische- en financieringsvraagstukken binnen de overheid. Het deskundigenpanel bestaat uit vertegenwoordigers van banken, LTO, accountantsbureaus, ZuivelNL, RVO.nl, DLV en Wageningen UR.

De prognose is gebaseerd op verwachtingen van de Europese Commissie met daarbij een inschatting van het deskundigenpanel over de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen een rol. De voerprijzen die vorig jaar zijn ingeschat, worden gehandhaafd. Het panel van deskundigen verwacht wel dat de kosten op bedrijven zullen stijgen door maatregelen op het gebied van onder andere CO 2 -reductie en grondgebondenheid.

Bepaling melkprijs blijkt te werken

De wijze waarop sinds enkele jaren de bedrijfsspecifieke melkprijs wordt bepaald, blijkt goed te werken. Deze prijs is gebaseerd op de contante melkprijs die het bedrijf de afgelopen (minimaal) drie jaar ontving. Vervolgens wordt het verschil met de landelijk gemiddelde melkprijs van Wageningen Economic Research bepaald. Dit verschil is bepalend voor de afwijking ten opzichte van de norm van € 36.