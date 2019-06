LTO wil wegwijs maken in woud van melkstromen

Weidemelk was voor de belangenbehartigers nog een heet hangijzer. Nu ziet LTO het belang van het groeiende aantal melkstromen als niet meer te negeren. Deelname eraan kan schaduwzijden hebben, maar er zijn ook diverse voordelen, nog los van de toeslagen.

LTO Nederland wil de melkveehouders helpen om beter de bomen door het bos heen te zien. Daarom wil ze inzichtelijker maken waar en welke toeslagen veehouders kunnen ontvangen bovenop hun standaard melkprijs dankzij de vele nieuwe melkstromen. Want, voor alle duidelijkheid, “deelname aan een bepaalde melkstroom heeft niets met iemands geestelijke gezondheid te maken,” zo zei melkveehouderijvoorzitter Wil Meulenbroeks bij de presentatie van het jaarlijkse melkprijzenonderzoek van de organisatie.

Meulenbroeks zei het met verwijzing naar de snerende opmerkingen die hij tegenkomt wanneer op agrarische internetfora over deze toeslagen wordt geschreven. LTO neemt de toeslagen serieus, want het gaat om serieus geld.

Melkstromen zorgen ook voor toenemende kosten

Het is niet zo dat er alleen maar voordelen zitten aan de opkomst van allerlei melkstromen, aldus LTO. De stromen zorgen namelijk voor toenemende kosten in de keten, en wat blijft dan uiteindelijk over voor de boer? Verder is er het risico dat de eisen voor deelname aan de nieuwe stromen standaard worden.

Toch noemt LTO meer voordelen op. De nieuwe melkstromen zorgen voor diversiteit in het aanbod, en dat is een kracht. Ook geven ze meer identiteit aan de melk. Daarbij kan elke melkveehouder er op zijn of haar eigen wijze mee bijdragen aan het bereiken van duurzame doelen.

Melkveehouderijvoorzitter Wil Meulenbroeks: "Deelname aan een bepaalde melkstroom heeft niets met iemands geestelijke gezondheid te maken." - Foto: Bert Jansen

Risico‘s

Een punt is wel dat de diverse melkstromen niet zo maar los verkrijgbaar zijn. Iedere verwerker heeft een eigen setje aan melkstromen en toeslagen daarvoor. Keuze voor een bepaalde stroom kan ook betekenen dat voor een andere verwerker moet worden gekozen en dat is ook weer een stap met risico‘s, aldus LTO. Want, wat als het niet bevalt? LTO wil echter niet zo ver gaan dat ze dan ook pleit voor gemakkelijker kunnen overstappen, zoals in Duitsland werd gedaan. De vertrek- en entreevoorwaarden zijn een zaak van de coöperaties, aldus Meulenbroeks.

Gemiddeld uitbetaalde melkprijs weergeven vrijwel onmogelijk

Met één zaak in de jaarlijkse melkprijsvergelijking blijven LTO en uitvoerder van het onderzoek ZuivelNL worstelen, zo werd duidelijk. Enerzijds wil men melkveehouders laten zien welke melkprijs ze kunnen beuren bij verschillende verwerkers, anderzijds is er ook de aandrang om de gemiddeld uitbetaalde melkprijs van een verwerker weer te geven, zelfs al is het laatste vrijwel onmogelijk, zoals onderzoeker Willem Koops zelf toegaf.