Koeien & Kansen-boeren willen koolstof vastleggen

Een aantal melkveehouders in het Koeien & Kansen-netwerk is dit jaar aan de slag gegaan om koolstofvastlegging te bevorderen.

Hiermee wordt gehoopt de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Een klein deel van de CO 2 -uitstoot die planten opnemen, blijft achter in de bodem.

Dierlijke mest en compost

Deelnemers aan het project hebben afgelopen voorjaar in beeld gebracht welke maatregelen ze zelf kansrijk achten, zo wordt gemeld in de nieuwsbrief. Veel bedrijven willen aan de slag met dierlijke mest en compost. Deze stoffen zouden kunstmest kunnen vervangen en kunnen zorgen voor de aanvoer van nieuw organisch materiaal. Ook valt te denken aan zaken als de verbetering van de vruchtwisseling, het beter beheren van het grasland en het kiezen van geschikte(re) groenbemesters. Deelnemers noemen ook maatregelen om de graszode te verrijken met andere grassoorten en kruiden. Het vermijden van graslandvernieuwing en teelt van mais in stroken kunnen ook helpen om meer koolstof vast te leggen of te behouden.

Bij 5 bedrijven is afgelopen voorjaar de koolstofvoorraad in de bodem tot 30 centimeter diepte gemeten. De komende jaren moeten deze metingen worden herhaald, zodat het effect van genomen maatregelen goed te volgen is.

Graslandmanagement

Binnen het project Koeien & Kansen wordt ervan uitgegaan dat het opbrengen van meer dierlijke mest en compost de meest effectieve maatregel zal blijken te zijn. Goede tweede en derde maatregelen zijn naar verwachting de optimalisering van het graslandmanagement en het aanpassen van de botanische samenstelling van het grasland.