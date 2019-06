Kansen en ook steeds meer berkingen op Chinese markt

Het aantal handelsbeperkingen neemt wereldwijd toe, vooral door China.

De Europese Commissie slaagt er door gericht optreden redelijk in om allerlei handelsbarrières op te ruimen, zoals vorig jaar met de Chinese belemmeringen voor de import van kalfsvlees. Daar heeft de Nederlandse VanDrie Group baat bij. Toch is het zorgelijk dat wereldwijd het aantal handelsbeperkingen toeneemt, vooral in China.

Dit zei Europees Handelscommissaris Cecilia Malmström op een persconferentie in Brussel bij de publicatie van de jaarlijkse rapportage over handel en investeringen.

Chinese voedingsmarkt moeilijker toegankelijk

Als voorbeeld noemde Malmström de cijfers over 2018. De commissie wist vorig jaar 35 oneerlijke beperkingen uit de weg te ruimen, maar er kwamen 45 nieuwe voor terug. Als belangrijkste veroorzakers wees ze naar vooral China, maar ook de VS, India en Algerije.

Europees Handelscommissaris Cecilia Malmström. - Foto: ANP

China heeft (net als de VS) barrières opgeworpen om haar cyberveiligheid te beschermen, maar heeft vorig jaar ook tal van maatregelen genomen om haar voedingsmarkt moelijker toegankelijk te maken. India heeft extra veterinaire belemmeringen opgeworpen om de import van dierlijke producten te bemoeilijken en Algerije heeft de importheffingen op meer dan 900 voedingsproducten verhoogd.

Chinese obstakels kostten bijna € 26 miljard

China was niet alleen de bron van de meeste handelsbelemmeringen, het was ook verantwoordelijk voor de duurste, zo meldt de Europese Commissie. Vorig jaar kostten de nieuwe Chinese obstakels bijna € 26 miljard. Dit alles maakt China tot de meest inperkende handelspartner van de EU. De Europese zuivelindustrie hadvooral last van importbeperkingen voor kaas en vertragingstactieken bij de import van gesteriliseerde melk in China. Dit kan tot € 470 miljoen gaan kosten.