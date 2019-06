Hochwald blij met bovengemiddelde melkprijs

Zuivelcoöperatie Hochwald heeft vorig jaar een voor Duitsland bovengemiddelde melkprijs uitbetaald, zo meldt de onderneming. Ze is ook een van de weinige in het land die vorig jaar een hogere melkprijs hebben gerealiseerd dan in 2017, al gaat het maar om 0,6 cent per kilo.

Hochwald noemt de uitbetaling van 34,5 cent per kilo een van de eerste successen van de nieuwe strategie (strategie Hochwald 2020). Belangrijke bouwstenen die al zijn gerealiseerd, zijn het vaste-prijsmodel en het MelkPlus-programma.

Hochwald realiseerde een omzet van € 1,54 miljard, € 10 miljoen meer dan in 2017 en exporteerde iets meer. Het eigen vermogen van het concern steeg in 2018 naar € 190,7 miljoen; het percentage eigen vermogen steeg van 31,5 % naar 33,4 %.

Het jaar 2018 werd (net zoals het voorgaande jaar) getekend door aanzienlijke volatiliteit. Dat kwam door de verschillen op de vet- en eiwitmarkten. Voor het derde opeenvolgende jaar stonden de eiwitnoteringen op een historisch dieptepunt, terwijl bij boter hoge prijzen te zien waren.

Vaste-prijsmodel en ruim € 40 miljoen aan investeringen

Een mijlpaal was de invoering van het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma MelkPlus, waaraan de helft van de Hochwald-leden deelneemt. Zij leveren 75% van de aangevoerde melk. Met deelname verzekeren ze zich van een toeslag op de melkprijs. In 2019 wordt het programma verder ontwikkeld. Bovendien wordt sinds eind 2018 een vaste-prijsmodel aangeboden. Op basis van de beurswaarde van melk kunnen de agrariërs hoeveelheden melk bindend aanmelden, die dan tegen een vaste prijs worden afgerekend. Ongeveer 450 agrariërs hebben tot nu toe de voor deelname noodzakelijke raamovereenkomst ondertekend.

In het verslagjaar werden substantiële investeringen in de vestigingen in Thalfang, Bolsward en Hünfeld opgevoerd. In Thalfang werd de bouw van een nieuwe opslagloods voltooid en vonden voorbereidingen plaats voor de installatie van een vierde lijn voor condensmelk. In Bolsward is een start gemaakt met de productie van condensmelk in glazen flessen. In de kaasfabriek Hünfeld werd verder geïnvesteerd in de uitbreiding van capaciteiten. Bovendien vonden de eerste aanbetalingen plaats in verband met de planning en vergunningen voor de nieuwe fabriek in Mechernich. De investeringen bedroegen in totaal € 43,4 miljoen.