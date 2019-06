Grote variatie in methaanemissie melkvee

Het verschil in methaanemissie tussen bedrijven en dieren op hetzelfde bedrijf is groot.

Dat blijkt uit de eerste meetresultaten op de Koeien & Kansen-bedrijven, zo meldt het netwerk.

De metingen laten verschillen zien tussen de methaanemissie van vaarzen en oudere dieren. Daarnaast neemt de methaanemissie toe gedurende de lactatie. De emissie is vanaf september 2018 tot en met januari 2019 gemeten en komt overeen met de verwachtingen. De grote variatie geeft aan dat er mogelijkheden zijn om de emissie te verminderen. Vooralsnog lijkt het erop dat sturen op een veestapel met een hoge gemiddelde leeftijd en een laag vervangingspercentage de methaanemissie kan verminderen.

Vaarzen stoten 10 tot 15% minder methaan uit dan oudere koeien, maar per kilo meetmelk juist 10 tot 14% meer. Datzelfde signaleert Koeien & Kansen voor tweedekalfskoeien. Bij oudere dieren worden de verschillen minder groot.

Negatieve energiebalans

Uit de metingen blijkt verder dat koeien die minder dan 100 dagen in lactatie zijn gemiddeld de laagste methaanemissie hebben, 7 tot 12% lager dan koeien die meer dan 100 dagen in lactatie zijn. Ook realiseren ze 20 tot 30% minder emissie per kilo meetmelk dan oudmelkte koeien. Als gevolg van een negatieve energiebalans gebruiken verse koeien lichaamsreserves voor de melkproductie. Daardoor zullen nieuwmelkte dieren zowel minder methaan uitstoten als efficiënter zijn dan oudmelkte dieren.