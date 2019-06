Garantieprijsdaling FC overtreft eerdere verhoging

FrieslandCampina verlaagt de garantieprijs voor juli met 75 cent naar € 35,00 per 100 kilo.

Dit heeft de onderneming bekendgemaakt. De verlaging is inclusief een neerwaartse correctie van 39 cent.

FrieslandCampina baseert zich voor de raming van de maandelijkse garantieprijs op de verwachte uitbetaalprijzen van een reeks referentiebedrijven in binnen- en buitenland. De verwachting van FrieslandCampina is dat deze referentiebedrijven in juli licht lagere melkprijzen zullen neerzetten.

Prijs in juni nog 50 cent omhoog

In juni verhoogde FrieslandCampina de garantieprijs nog met 50 cent, terwijl in de prijs toen ook nog een neerwaartse correctie van 11 cent was verwerkt. Deze actie werd weer voorafgegaan door een verlaging van de garantieprijs voor mei met 75 cent. Voor april was sprake van een verlaging met 50 cent.

Ook biologische garantieprijs omlaag

De garantieprijs geldt per 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw.

De biologische garantieprijs voor juli daalt met € 1,75 ten opzichte juni en komt uit op € 45,50 per 100 kilo. Deze daling is inclusief een neerwaartse correctie van € 1,74, vanwege te hoog ingeschatte melkprijzen van referentiebedrijven. De forse verlaging komt na een eerdere verlaging met € 1,25 per 100 kilo voor de juni-garantieprijs.