FrieslandCampina beste betaler in Noordrijn-Westfalen

DOC Kaas scoort gemiddeld met een melkprijs van 33,63 cent per kilo bij levering van 2 miljoen kilo.

FrieslandCampina blijkt over 2018 de beste betaler te zijn voor leveranties van melk in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dat blijkt uit een melkprijsvergelijking uitgevoerd door het Wochenblatt.

FrieslandCampina betaalde vorig jaar 35,07 cent per kilo melk bij een leverantie van 300.000 kilo melk. De melkveehouders die 2 miljoen kilo melk leveren ontvingen 37,53 cent per kilo melk. De gemiddelde melkprijs van de 15 melkverwerkers die actief zijn in Noordrijn-Westfalen komt uit op 32,99 cent per kilo (300.000 kilo), dan wel 33,91 cent per kilo (bij een leverantie van 2 miljoen kilo).

Lees verder onder de tabel.

Molkerei betaalde laagste melkprijs

Na FrieslandCampina volgt Arla Foods met 35,42 cent bij 2 miljoen kilo melk. Molkerei Wagenfeld betaalde afgelopen jaar het minst. De verwerker komt niet verder dan 31,73 cent per kilo melk bij levering van 2 miljoen kilo melk. Dat is een verschil van 5,8 cent per kilo melk in vergelijking met FrieslandCampina.

DOC Kaas

Ook DOC Kaas is actief in de Duitse deelstaat. De Hoogeveense melkverwerker betaalde bij levering van 2 miljoen kilo melk een prijs van 33,63 cent per kilo en zit daarmee nagenoeg op het gemiddelde van alle verwerkers.