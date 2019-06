Eigen krapte en brexit-angst stuwen import Ierse kalveren

De import van Ierse kalveren in Nederland is dit jaar tot en met eind mei bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Dit blijkt uit cijfers van RVO.nl. Ierse bronnen duiden op vergelijkbare cijfers.

Dat de export naar Nederland stijgt heeft hier te maken met de gekrompen melkveestapel, vanwege fosfaatreductie, en met de droogte vorig jaar. Het zijn beide factoren waardoor het eigen aanbod van nuchtere kalveren voor de vleesproductie is gedaald.

Daardoor worden niet alleen meer kalveren vanuit Ierland gehaald, maar ook vanuit andere bestemmingen verder weg, zoals de Baltische landen.

Goede vraag naar gebruiksvee

Nog een effect van de kleinere melkveestapel en de droogte vorig jaar is overigens dat er weer een goede vraag is naar gebruiksvee, tenminste bij de bedrijven die vee willen aankopen. Voor verse Duitse vaarzen wordt momenteel gemakkelijk € 1.800 per stuk betaald, zo weten veehandelaren.

Brexit-angst

Niet alleen Nederland importeert dit jaar meer Ierse kalveren.Ook Spanje en Italië kopen er meer. Er gaan zelfs Ierse kalveren naar Polen, iets wat vroeger eigenlijk nooit gebeurde. In Ierland is brexit-angst een factor die zorgt voor meer export, zo merken veehandelaren. De Ieren willen bij een mogelijke harde brexit ergens in de komende maanden niet opgescheept zitten met veel vee waar ze zelf geen plek voor hebben en dat dan moeilijker naar Groot-Brittannië kan, zo valt te horen.