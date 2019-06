Doorsnee kale melkprijs beter, wel grote verschillen

Ondanks prijsdalingen ligt de basismelkprijs tot en met mei nog een kleine euro hoger dan vorig jaar.

De meeste melkprijzen in Nederland zijn al weer enkele maanden aan het dalen, maar gemiddeld genomen ligt de basismelkprijs tot en met mei dit jaar nog altijd een kleine euro hoger dan vorig jaar. Dit blijkt uit de melkprijzen die Boerderij bijhoudt.

Gemiddelde melkprijs goed 90 cent hoger

Vorig jaar lag het rekenkundig gemiddelde voor mei op € 32,80 per 100 kilo (kale prijs exclusief toeslagen en ex btw). Dit jaar ligt het gemiddelde goed 90 cent hoger, al zijn nog niet van alle bedrijven de uitbetalingsprijzen voor mei bekend.

Flinke verschillen in melkprijs

Per onderneming zijn er ondertussen stevige afwijkingen naar boven of naar onderen. Zo zit A-ware (dat de basisprijs ook voor juni gelijk houdt) dit jaar tot en met mei ruim € 3,00 per 100 kilo onder vorig jaar. Bel Leerdammer, dat de melkprijs over mei met 78 cent verlaagt, zit ruim € 1,50 per 100 kilo lager. Anderzijds zijn er bedrijven als Arla, FrieslandCampina, DeltaMilk, DOC en Cono, die gemiddeld hoger zitten.

Arla presteert het best

Het best presteert Arla, dat bijna € 3.00 per 100 kilo meer betaalt. FrieslandCampina betaalt goed € 1,70 meer, Bij DOC Kaas is de basisprijs gemiddeld 17 cent hoger.