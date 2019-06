Denkavit zoekt 1-op-1-keten met veehouders

Denkavit en Dairy Academy starten een pilot om samen met melkveehouders te werken aan een betere opfok van kalveren.

De pilot houdt onder meer in een transparante uitbetaalprijs voor de kalveren (biestgevoerd) die melkveehouders afleveren; een prijs gebaseerd op het gewicht van het kalf en de groeipotentie.

Terugkoppeling van gegevens

De melkveehouder die meedoet, krijgt daarbij een terugkoppeling van gegevens over de kalveren zoals: totaal eiwitwaarde (wat een maat is voor het biestmanagement), vitaliteit, gewicht bij opzet, groeipotentie en uitval tot 6 weken. Met de melkveehouder worden de gegevens, indien gewenst, verder doorgesproken, zodat hij er weer zijn voordeel mee kan doen op het bedrijf. Dit advies kan helpen om ook de conditie van de eigen opfokkalveren op een hoger niveau te brengen. Denkavit stelt dat de melkveehouders die meedoen aan de pilot, ook een echt concurrerende prijs ontvangen voor hun kalveren, aldus projectmanager Peter Mölder.

De pilot past het ook bij het streven om de kalversterfte zo laag mogelijk te houden

Voor leveranciers van A-ware

In eerste instantie richt de pilot zich op leveranciers van A-ware. Voor hen is deelname ook aantrekkelijk omdat ze duurzaamheidspunten kunnen verdienen met de aflevering van kalveren in een zo goed mogelijke conditie. In die zin past het ook bij het streven om de kalversterfte zo laag mogelijk te houden.

De uitstootkalveren worden op het moment van afleveren beoordeeld op gewicht en bevleesdheid. Deze gegevens, gekoppeld aan het geslacht en het soort kalf (kruisling of anders) leveren bij elkaar een bepaalde uitbetaalprijs op. Denkavit werkt met een maandprijs voor een ‘standaardkalf’. Elke kilo aan extra of juist lager gewicht, levert meer of minder op qua uitbetaling.

Tientallen deelnemers

Van deelnemende melkveehouders wordt verwacht dat zij alle uitstootkalveren verkopen aan Denkavit. Die zegt in ruil daarvoor toe om alle kalveren mee te nemen, mits ze minimaal 36 kilo wegen, 14 dagen oud zijn en ziektevrij. De pilot is gestart met enkele tientallen deelnemers. Het doel is om zo veel mogelijk leveranciers van A-ware te laten deelnemen.