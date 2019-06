Coöperatie CRV wordt ‘fokwaardepartner’ ZuivelNL

ZuivelNL heeft coöperatie CRV toegelaten als partnerorganisatie.

Dit bevestigt ZuivelNL, in reactie op een bekendmaking van CRV.

De fokkerij-organisatie is blij met de erkenning. “Coöperatie CRV is een erkende stamboekorganisatie en draagt de verantwoordelijkheid voor de fokwaardeschatting. Hiermee voeren we taken uit die voor de ganse melkveehouderijsector van belang zijn. Het is goed dat we de invulling van deze stamboektaken nu binnen ZuivelNL ook met de sector kunnen afstemmen”, aldus voorzitter Peter Broeckx.

Fokwaardeschatting

CRV-directeur Janine Luten zegt in een reactie dat de erkenning voor CRV uitsluitend geldt voor de activiteiten op gebied van de al genoemde fokwaardeschatting, zoals die vroeger werden uitgevoerd door het GES. ‘We hebben heel duidelijk gemaakt dat onze erkenning niet geldt voor de commerciële activiteiten van CRV.”

Uitzonderingsbesluit

De toelating van CRV voor een deel van haar activiteiten moet volgens Luten dan ook worden gezien als een uitzonderingsbesluit, voor een nauw omschreven werkveld. Individuele bedrijven kunnen nu geen partner worden van ZuivelNL.

KI Samen en CRV

De branche-organisatie spreekt met de erkenning geen voorkeur uit ten gunste van of tegen andere fokkerij-organisaties. Tussen met name KI Samen en CRV bestaat een diepgaand verschil van inzicht over diverse fokkerijzaken, naar aanleiding waarvan nog steeds juridische procedures lopen.

ZuivelNL

ZuivelNL is in 2014 als branche-organisatie opgericht door LTO Nederland, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV en de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO. Dit gebeurde na de opheffing van het Productschap Zuivel. Ze heeft een aantal taken op gebied van onder meer diergezondheid en duurzaamheid in de melkveehouderij.