Cono Kaasmakers verlaagt de voorschotmelkprijs over mei met 76 cent naar € 34,83 per 100 kilo.

Dit is de melkprijs zonder toeslagen. Inclusief alle toeslagen (ook Vlog) komt de melkprijs uit op € 39,33 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL. Gemiddeld tot en met mei bedraagt de kale melkprijs € 35,44 per 100 kilo.