COKZ scherper op hygiëne melktaps

Het COKZ is vorig jaar begonnen om extra aandacht te besteden aan melktaps bij de boerderij.

De controle-organisatie acht dit nodig met het oog op de volksgezondheid, zo maakt het duidelijk in het jaarverslag 2018. De organisatie meldt niet of hierbij al onveilige situaties zijn aangetroffen, maar het is voor haar wel duidelijk dat hygiëne voorop moet staan en dat consumenten duidelijk gemaakt moet worden dat ze rauwe melk kopen bij zo’n tap.

Minder overtredingen

Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel, zoals de volledige naam luidt, constateerde vorig jaar wel minder overtredingen bij met name de kaasproductie. In 4 gevallen werden de kwaliteitsregels voor boerenkaas overtreden, in 17 gevallen voor BGA Gouda-kaas en in 3 gevallen voor BGA Hollandse geitenkaas. In de meeste gevallen ging het om te hoge vocht-, of dito vetgehaltes in de droge stof. In bijna alle gevallen werden de zaken afgedaan met geldboetes, als de overtreding terecht bleek. In een enkel geval kwam een producent er met een berisping van af.

Nieuw record bij aantal afgegeven exportcertificaten

Het COKZ brak een nieuw record bij het aantal afgegeven exportcertificaten. Dat waren er vorig jaar meer dan 80.000, wat neerkomt op een stijging met zo’n 5%. De stijging van het aantal afgegeven certificaten had vooral te maken met een grotere export naar China, Japan en Egypte. Deze landen vragen alle extra documentatie.

Toegenomen belangstelling boerderijzuivel

Hoewel het totale aantal boerderijzuivelaars nog steeds daalt, constateert het COKZ wel een weer toegenomen belangstelling om actief te worden in deze branche. Het aantal kleinschalige en boerderijzuivelbereiders daalde van 608 in 2017 naar 564 in 2018. Ook het aantal fabrieksmatige bereiders daalde. Ondertussen steeg het aantal producenten van zuigelingenvoeding met 4 stuks naar 23. Ook het aantal opslaglocaties steeg, met 11 stuks naar 49.