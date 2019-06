Boeren tevreden over robot, onduidelijkheid over data

Gebruikers van melkrobots zijn over het algemeen erg tevreden met hun investering.

Driekwart heeft meer plezier in het werk en twee derde zegt meer melk te produceren. Dat blijkt uit onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico samen met dagblad Trouw en weekblad De Groene Amsterdammer. Aan het onderzoek, dat in samenwerking met ZLTO is gedaan, deden 135 robotboeren mee.

Toename uierontsteking

Een ander voordeel dat de robotmelkers noemen, is meer inzicht in het wel en wee van de koeien. Daar tegenover meldt 10% een toename van uierontsteking en 42% hogere servicekosten dan verwacht.

Wazigheid over gebruik data

Verder blijkt dat onder de robotgebruikers veel onduidelijkheid bestaat over wat er met de data gebeurt die melkrobots en andere digitale apparaten verzamelen, en van wie die data zijn. Slechts een derde van de ondervraagden zegt specifieke afspraken te hebben gemaakt met de robotfabrikant over het beheer van de data. 59% heeft dat niet gedaan. Verder zegt 41% van de ondervraagden dat de melkrobot de data automatisch naar de fabrikant stuurt, terwijl een derde denkt dat dat niet zo is.

Data delen met derden

Twee derde van de deelnemers aan de enquête noemt de stelling dat een fabrikant data niet zomaar mag delen met andere partijen ‘juist’. Maar of dat ook werkelijk zo is, betwijfelen de journalisten van Investico. Ze verwijzen naar een rapport van het Europees Parlement, waaruit blijkt dat databedrijven in de praktijk vaak kunnen doen wat ze willen met de data. Als voorbeeld wordt in het artikel Agrovision genoemd, dat gelieerd is aan Cargill en de data van boeren makkelijk zou kunnen doorspelen aan de grondstoffenhandel.

Rechtszaak

Om het belang van zeggenschap over data te onderstrepen komt in het artikel een melkveehouder aan het woord die na de overstap op de melkrobot massale uierontsteking kreeg bij zijn melkvee. Dit liep uit op een rechtszaak tegen de leverancier. Tijdens de voorbereiding op die rechtszaak liep hij er tegenaan dat gegevens die hij nodig had voor hem niet meer beschikbaar waren.