Biologisch melkveehouders willen ontheffing rechten

Vandaag dient stichting SOS-bioboeren een verzoek in bij minister Schouten om hen te ontheffen van het fosfaatrechtenstelsel. De fosfaatwet zou voor tientallen biologische boeren het einde van hun bedrijf betekenen.

De biologische sector vindt het onterecht dat hij mee moet betalen aan het mest- en fosfaatoverschot. Volgens de sector heeft hij geen schuld aan dit probleem, omdat hij al volgens de principes van kringlooplandbouw werkt. De sector heeft voldoende land om alle eigen mest op uit te rijden.

Nyncke Oostra van SOS-bioboeren zegt de bio-sector vandaag in handen te leggen van minister Schouten. “Wij hopen dat de minister bereid is om ons verzoek te honoreren”, aldus Oostra.

Voorlopers kringlooplandbouw staan door wetgeving op de tocht

Greenpeace heeft in 2018 een WOB-verzoek ingediend over de invoering van het fosfaatrechtenstelsel. Hieruit blijkt dat de biologische sector geen rol heeft gespeeld in de vormgeving van het stelsel. Campagneleider Hilde Anna de Vries zegt: “Minister Schouten wil inzetten op kringlooplandbouw. Biologische boeren lopen hierin voorop, maar staan door de fosfaatwet op de tocht. Hun belangen zouden mee moeten tellen in de politiek en de vormgeving van ons huidige landbouwbeleid.”

Als het verzoek niet wordt ingewilligd, stapt SOS-bioboeren naar de rechter. Om de rechtsgang te bekostigen, is afgelopen december een crowdfund-actie gestart.