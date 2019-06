Belgische zuivel verwerkt 4% meer melk

De Belgische zuivelindustrie heeft vorig jaar 4,9 miljard liter melk verwerkt , ofwel 4% meer dan in 2017. De omzet in geld daalde door lagere zuivelprijzen met 3% naar € 5,3 miljard.

Melkdranken, boter en melkpoeder kenden de grootste volumegroei. Zo’n 64 % van de omzet van de Belgische zuivel wordt gerealiseerd in het buitenland, voornamelijk binnen Europa (53%) en in mindere mate buiten Europa (11%). Na Nederland zijn Frankrijk en Duitsland bij uitstek de belangrijkste handelspartners. Naar Groot-Brittannië wordt voor ruim € 320 miljoen geëxporteerd, vooral kaas, yoghurt en melkpoeder.

Een onderhandelde brexit is voor de Belgische zuivelsector een absolute must

Bezorgd over brexit

Voor de komende tijd kijkt de Belgische zuivelindustrie met grote bezorgdheid uit naar de afwikkeling van de brexit. Het Verenigd Koninkrijk is de vierde belangrijkste afzetmarkt voor Belgische zuivelproducten. De belangen voor de EU zijn nog groter: er wordt maar liefst 460.000 ton kaas uitgevoerd naar UK. Dit is 2 maal de hoeveelheid die destijds naar Rusland werd uitgevoerd. Een onderhandelde brexit is daarom voor de zuivelsector een absolute must, aldus BCZ-voorzitter Catherine Pycke.

Belang van China

Ook andere handelsconflicten baren zorgen. Directeur Renaat Debergh verwees in dit verband naar het belang van China. Enerzijds is China weer sterk vragend op gebied van zuivel. In 2018 importeerde het voor het eerst meer zuivel dan in het voorgaande topjaar 2014. Het is met die massieve import verantwoordelijk voor 12% van de waarde van de mondiaal verhandelde zuivel. Qua verhandeld volume is China nog belangrijker. Dit jaar importeert China minder, vooral door de Afrikaanse varkenspest (AVP).

