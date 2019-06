Bank vond 300 koeien niet genoeg, dus werden het er meer

De valbijl op 2 juli 2015 zette in één klap een streep door de plannen van melkveehouder Platerink.

Het was een fikse groeisprong die melkveehouder André Platerink maakte op het moment dat toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma in juli 2015 een streep zette in de omvang van de melkveestapel. De melkveehouder in het Gelderse Laren had nog lang niet gerealiseerd, wat hij zich had voorgenomen en wat in de gesprekken met de bank de basis had gevormd voor de financiering. Meer dan 400 koeien was zijn toekomstbeeld, en daar was ook de financiering op gebaseerd.

Financiering

Op een zitting voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) maakte Platerink maandag 3 juni duidelijk dat hij aanvankelijk niet zo’n grote groeisprong had willen maken. 300 koeien leek hem genoeg. Maar in overleg met de bank, ABN Amro, bleek dat een grotere sprong naar meer dan 400 koeien nodig was, om het plan financieel rond te krijgen.

De veehouder investeerde in een nieuw bedrijf, omdat de situatie op de oude locatie niet voor hem ‘niet alleen was rond te zetten; dat lukte niet’, aldus de melkveehouder tegen de rechter.

Bezwaar aantekenen

De valbijl op 2 juli 2015 zette in één klap een streep door de plannen van de melkveehouder. Een groei naar meer dan 400 koeien lijkt een utopie. En zelfs 300 melkkoeien, dat aantal haalt hij nog niet. Reden voor Platerink om bezwaar aan te tekenen tegen het (te kleine) fosfaatrecht dat hem is toegekend. Hier is sprake van een individuele disproportionele last, zoals jurist Franca Damen namens de melkveehouder aan de rechters in Den Haag uitlegde. Dat moet worden gecorrigeerd, vindt zij.

Hier wordt een veehouder met 3 kleine kinderen op straat gezet

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De invoering van het fosfaatrecht was feitelijk de oorzaak dat het bedrijf nu te gronde gaat. Een deskundige van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bevestigde dat impliciet, ook al beweerde de deskundige dat er geen sprake was van een ‘individuele disproportionele last’.

Het bedrijf lijkt regelrecht op een financiële afgrond af te gaan, en dat alles vanwege een overheidsingreep die het bedrijf in de ogen van de melkveehouder onevenredig zwaar treft.

“Hier wordt een veehouder met 3 kleine kinderen op straat gezet. Als hier geen sprake is van een disproportionele last, dan weet ik het ook niet meer”, verzuchtte advocaat Franca Damen namens haar cliënt.

Met de varkens- en kippensector ging het ook zo

‘Ingrijpen in melkveestapel was voorzienbaar’

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven behandelde maandag ook de zaak van melkveehouder Pieter Schouten uit het Groningse Rottum. Schouten zei dat het voorzienbaar was dat de minister zou ingrijpen in de omvang van de melkveestapel. Rechter Venekamp vroeg de melkveehouder hoe hij had kunnen voorzien dat er ingegrepen zou worden: “Wij komen veel boeren tegen die zeggen dat het niet voorzienbaar was. Hoe voorzag u het wel en hoe wist u dat zo zeker?”

Schouten: “Dat is geschiedenis. Met de varkens- en kippensector ging het ook zo. Voor mij was er geen andere mogelijkheid dan fosfaatrechten te verwerven, en het makkelijkst was dat bij de varkens. En in het verleden werd ook wel steeds een voorziening getroffen.” De minister weigerde die rechten echter om te zetten naar melkveefosfaatrechten.

De rechter doet uitspraak op 16 juli.