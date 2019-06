Afromingspercentage fosfaatrecht vanaf donderdag 20%

De verhoging van het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten gaat donderdag in.

De wetswijziging die vorige week met uitzonderlijke spoed door de Tweede en Eerste Kamer werd behandeld, wordt woensdag in de Staatscourant gepubliceerd, waarna de wetswijziging donderdag 13 juni in werking treedt. Met de wijziging moet bij iedere transactie van fosfaatrechten 20% worden afgeroomd naar de fosfaatbank, in plaats van 10% in de huidige wet.

Fosfaatrechten zo snel mogelijk onder plafond brengen

De maatregel wordt genomen om het aantal uitgegeven fosfaatrechten zo snel mogelijk onder het toegestane plafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat te brengen. Met de maatregel wil landbouwminister Carola Schouten een nieuwe generieke korting op fosfaatrechten voorkomen. Het afromingspercentage wordt weer verlaagd als het aantal uitgegeven fosfaatrechten onder het plafond is.