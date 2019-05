Zaaiseizoen mais verloopt voorspoedig

Dankzij de relatief goede omstandigheden van de laatste weken is naar schatting al ruim meer dan de helft tot driekwart van het maisareaal ingezaaid.

Daarmee ligt het zaaiseizoen iets voor op andere jaren. De grond is goed bewerkbaar en er is nauwelijks oponthoud geweest in het zaaien van de mais.

Bulk van maiszaad geleverd

De leveranciers geven aan dat de bulk van het zaad geleverd is. Incidenteel zijn er nog wat nabestellingen, maar dat gaat om kleine hoeveelheden, geven Jan Roothaert, productmanager voedergewassen bij Limagrain, en Eugene Houben, accountmanager bij Pioneer, aan.

Droogte bedreiging voor opkomst mais

Waar de drogere grond zorgt voor een ongestoord zaaiseizoen, is droogte gelijk ook de grootste bedreiging voor de opkomst van de mais. Er zit nog wel wat vocht in de grond, maar er moet nog wel flink neerslag bij om de start en het vervolg succesvol te maken. “De huidige situatie baart mij toch wel enige zorgen”, zo geeft Roothaert aan.

Vanggewasverplichting

Naast zorgen om de neerslag wordt het volgens de deskundigen hoog tijd voor veehouders op zand en lössgrond om na te denken over hoe zij aan de vanggewasverplichting willen voldoen. Een klein deel van de boeren heeft direct bij zaai een groenbemester gezaaid. Anderen kiezen voor een zeer vroeg ras, maar dat is geen garantie dat de mais ook vóór 1 oktober rijp en geoogst is.

Onderzaai

Daarom lijkt onderzaai in een kniehoog gewas de beste aanbeveling. Veel onderzaai wordt uitgevoerd door inzaai van Italiaans raaigras. Roothaert geeft aan dat Limagrain kiest voor een onderzaaimengsel dat bestaat uit 50% Westerwolds raaigras, 25% bladrammenas en 25% Japanse haver.