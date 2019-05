Versgrasopname stabiel bij standweiden en stripgrazen

Koeien vreten in een systeem van roterend standweiden net zo veel vers gras als bij stripgrazen.

Dat blijkt uit 3-jarig onderzoek uitgevoerd op de Dairy Campus in Leeuwarden bij een hoge veebezetting van 7,5 koeien per hectare (huiskavel). Beide systemen lenen zich goed als beweidingssysteem bij een hoge veebezetting.

Van de totale opbrengst per hectare werd in 2016 en 2017 steeds rond 75% in de vorm van vers gras opgenomen tijdens de beweiding door de koeien. Het overige deel van de totale opbrengst, die in 2016 en 2017 gemiddeld uitkwam op 11 ton droge stof per hectare, is gemaaid.

Kortere periode weidegang in 2018

In 2018 lag het percentage dat als vers gras werd opgenomen door de koeien tijdens de weidegang slechts op 35. Dat heeft alles te maken met de weersomstandigheden in dat jaar. Door de hitte en de droogte hebben de koeien in dat jaar maar tot 22 juli weidegang gehad, terwijl dat in andere jaren doorliep tot september/oktober.

Gemiddeld vreten de koeien 5,3 kilo droge stof vers gras per dier per dag. In 2016 en 2017 was de versgrasopname bij roterend standweiden iets hoger dan bij stripgrazen. In 2018 was dat juist andersom.

Stripgrazen vergt meer planning en arbeid

Uiteindelijk zijn de verschillen in grasopbrengst en -opname over de 3 onderzoeksjaren heen niet verschillend en kan de veehouder dus kiezen wat het beste bij hem past. In het management is stripgrazen iets lastiger omdat dit meer planning en arbeid vraagt. Voordeel is wel dat bij stripgrazen door het seizoen heen gemiddeld iets meer kan worden gemaaid.