Verbeterde verzekering moet melkveehouder VS redden

Amerikaanse melkveehouders kunnen gebruik maken van een nieuw verzekeringsprogramma om hun inkomen te helpen stabiliseren, het Dairy Margin Coverage Programme (DMC).

Ook kunnen ze een deel van de eerder betaalde premies voor een eerder verzekeringsprogramma, het margin protection programme (MPP) terugkrijgen.

Dit heeft de USDA, het Amerikaanse ministerie van landbouw bekendgemaakt. De Amerikaanse melkveehouderij zucht al voor het vijfde jaar onder lage prijzen, waardoor duizenden bedrijven in de voorbije jaren zijn gestopt.

Te hoge premies

Om de bedrijven te beschermen, is in de afgelopen jaren al gewerkt met het MPP. Dit was bedoeld om de marge tussen melk- en voerprijs te beschermen. Het MPP werd in 2014 geïntroduceerd, maar al vrij snel werd duidelijk dat het niet aan zijn doel beantwoordde. De verzekeringspremies en de leges waren te hoog voor de meeste bedrijven om in te stappen. Per saldo zijn er weinig bedrijven mee geholpen.

Trump

Eind vorig jaar tekende president Trump voor een verbeterd programma, het DMC. Hier hoeven melkveehouders minder kosten te maken, waardoor het eerder loont om de marge te verzekeren. Bovendien heeft het programma een handig hulpmiddel, waarmee melkveehouders een eenvoudige inschatting kunnen maken of verzekeren hen zou helpen. De hoop is dat dit boeren over de streep trekt.

Grote bedrijven blijven groeien

De zuivelcrisis in de VS lijdt overigens niet tot een lagere melkproductie. De efficiëntere en vaak ook grotere melkveebedrijven blijven rendabel draaien en blijven daarbij uitbreiden. Zij hebben door hun grotere schaal minder last van stagnerende melkprijzen, van een dalende binnenlandse consumptie en gaan meer en meer produceren voor de wereldmarkt.