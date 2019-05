Veehouders VS blij met einde burenruzie over zuivel

Amerikaanse boerenorganisaties en zuivelbedrijven reageren blij op het besluit van president Trump om de hogere importheffingen op staal en aluminium uit Mexico en Canada terug te draaien.

De verwachting is dat Mexico nu ook de verhoogde importtarieven op Amerikaanse zuivel terugdraait.

De melkveehouders en boeren verwachten bovendien, nu de dreiging van een nog hardere handelsoorlog met beide landen is weggenomen, dat er ook spoedig sprake kan zijn van een nieuw handelsverdrag met beide landen. Het gaat daarbij om het zogenoemde United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA).

Lage melkprijzen

De Amerikaanse melkveehouderij kampt al meer dan 4 jaar met (te) lage prijzen voor haar producten en grote voorraden kaas. Met name het bijleggen van de handelsruzie met Mexico zou broodnodige verandering kunnen aanbrengen in deze situatie. Mexico is verreweg de grootste afnemer van kaas uit de Verenigde Staten (VS). Het land kocht vorig jaar voor € 1,25 miljard aan zuivelproducten uit de VS. Amerikaanse producten maken zo’n 80% uit van het Mexicaanse invoerpakket voor zuivel. Door een handelsruzie met ook China daalde de Amerikaanse afzet daar in het eerste kwartaal van 2019 met ruim 40%.