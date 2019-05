Streptokokken en E.coli mastitisverwekkers

Streptokokken en E. coli worden in 40% van de gevallen aangetoond als verwekker van mastitis.

Dat blijkt uit de analyses van ingezonden melkmonsters van koeien met een hoog celgetal of klinische mastitis, uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

De streptokokken nemen 21% voor hun rekening, terwijl E. coli in 19% van de monsters aangewezen wordt als ziekteverwekker. Staph. aureus is in 16% van de gevallen de veroorzaker van de uiergezondheidsproblemen, terwijl NAS (niet-aureus stafylokokken, voorheen CNS) in 10% van de monsters wordt aangetoond.

Dipmiddel

Als NAS op een bedrijf in meer dan 10% van de ingezonden melkmonsters wordt aangetoond, adviseert GD om kritisch te kijken naar het toegepaste spray- of dipmiddel. Het kan zijn dat het middel niet goed werkt of dat het verkeerd wordt toegepast.