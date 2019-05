Schuldeisers Van Bakel naar rechter

Schuldeisers van Van Bakel Onroerend Goed hebben hoger beroep aangetekend tegen afwikkeling van het faillissement van de onderneming. De curator wil het faillissement afronden bij gebrek aan baten.

De schuldeisers, waaronder boeren die nog geld of melkquotum moeten krijgen van Van Bakel, leggen zich daar niet bij neer. Een heeft nog ruim € 500.000 tegoed van het bedrijf, de ander een melkquotum van zo’n 750.000 kilo. Volgens hun advocaat, Martijn van Dam (Lemstra Van der Korst), gaat het in totaal om enkele miljoenen euro’s die ze terug willen krijgen.

Van Bakel handelde in agrarische bedrijven en melkquota. Later kwam daar een emigratiebemiddelingsbedrijf bij, Vreba-Hoff Dairy Development. Dit bedrijf groeide uit tot de grootste emigratiebemiddelaar voor melkveehouders die naar de VS wilden emigreren. Tientallen boeren verkochten hun bedrijf in Nederland aan Van Bakel die voor hen een nieuw bedrijf in de VS zou bouwen. Een deel van hen heeft nooit een bedrijf gekregen. Toen de firma omviel, waren nog 10 melkveebedrijven in aanbouw en moesten voor nog eens 6 bedrijven voor emigranten locaties en vergunningen worden geregeld.

Krediet- en zuivelcrisis of onbehoorlijk bestuur oorzaak faillissement

Volgens de directeur van Van Bakel Onroerend Goed, Willy van Bakel, zijn z’n bedrijven in de VS en vervolgens in Nederland in problemen gekomen door de kredietcrisis en zuivelcrisis van 10 jaar geleden.

De schuldeisers menen dat er meer aan de hand is. Ze verwijten de directeur wanbeleid ofwel onbehoorlijk bestuur. Als ze daarin gelijk krijgen, kan Van Bakel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden. “Mijn cliënten zien veel ‘red flags’ die duiden op onbehoorlijk bestuur en een administratieve wanorde. Hoewel de tekortkomingen zeer ernstig zijn, vindt de curator echter dat er geen vordering is op de bestuurder(s)”, aldus de advocaat Martijn van Dam.

De advocaat van de tegenpartij, Jeroen Bakkers (Boels Zanders Advocaten), wil vooruitlopend op de rechtszaak geen commentaar geven.

Willy van Bakel probeerde afgelopen jaren, samen met Kees Koolen (oprichter van Booking.com), het grootste melkveebedrijf van Brazilië op te zetten. Dat project is nog steeds niet van de grond gekomen.