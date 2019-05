SMK neemt meer tijd voor PlanetProof-oordeel

Het kost meer tijd om vast te stellen of en in hoeverre PlanetProof-melkveehouders een beroep kunnen doen op de clausule voor extreme weersomstandigheden.

Dit meldt de Stichting Milieukeur (SMK). Het college van deskundigen velt begin juli een besluit, een maand later dan voorzien.

Veel deelnemers bij FrieslandCampina en andere partijen kunnen door de droogte van 2018 niet voldoen aan aan de criteria voor eiwit van eigen land, stikstofbodemoverschot en CO 2 -uitstoot. Dit zou kunnen betekenen dat ze tijdelijk geen PlanetProof-gecertificeerde melk meer kunnen leveren. FrieslandCampina zou eventueel zelf een eenmalige vrijstelling kunnen inzetten, maar dat wil ze niet in het eerste jaar al doen, zo heeft het eerder laten weten. Momenteel zijn ruim 600 bedrijven voorlopig gecertificeerd. Zij ontvangen dit jaar 1 cent extra per kilo melk, volgend jaar 2 cent.

KringloopWijzer

SMK wil de uitkomsten van de KringloopWijzer-gegevens over 2018, die op 20 mei bekend zijn geworden, vergelijken met de referentie die geldt voor PlanetProof. Wageningen UR is gevraagd deze gegevens te vergelijken met die van 2017 en vervolgens een analyse te maken. De analyse gaat primair om het vaststellen welke effecten het weer in 2018 heeft gehad op de behaalde resultaten en wat er gedaan moet worden om dat effect in de normen te corrigeren. Een en ander heeft een relatie met het aantal/percentage bestaande en nieuwe bedrijven dat kan (blijven) deelnemen. Het zal echter wel zo zijn, dat als je het weereffect op groepsniveau corrigeert, er alsnog bedrijven zijn die uitvallen, omdat ze in 2018 niet goed hebben gepresteerd in relatie met de On the way to PlanetProof-criteria, aldus SMK.

Review

De organisatie zal de uitkomsten van de analyse door een eigen expertcommissie met onderzoekers en praktijkdeskundigen laten reviewen. Op basis van deze analyse en de review zal het College een besluit nemen over een tijdelijke correctie en of opschorting van bepaalde eisen.