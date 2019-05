Rechter geeft uittreders DOC deels gelijk

De rechtbank in Assen geeft een groep van 63 uittreders van DOC Kaas deels gelijk in een bodemprocedure tegen de Hoogeveense coöperatie.

Dit meldt hun advocaat, mr. Te Biesebeek. DOC Kaas heeft bij hen ten onrechte 1 cent per kilo ingehouden over het melkgeld van december 2016. Verder moet DOC Kaas bewijzen dat alle leden weet hadden van de bepaling dat de bruidsschat van € 20 miljoen die DMK aanbod bij de fusie, alleen verdeeld zou worden aan die leden die zouden blijven. DOC Kaas heeft inmiddels aangegeven dat ze zal proberen de rechter van deze zaak te overtuigen.

De rechter gaat niet mee in het betoog van Te Biesebeek dat DOC Kaas sinds de fusie met DMK geen coöperatie meer is en dat uittreedregels dan niet meer aan de orde zouden zijn. Bij deze uitspraak, gedaan medio april, gaat het om een tussenvonnis (dat niet is gepubliceerd). Het vonnis wordt definitief nadat de rechtbank heeft geoordeeld over het verweer van DOC Kaas met betrekking tot de voorwaarden voor de bruidsschat. De uitspraak over de 1 cent inhouding wordt niet meer gewijzigd. In een eerder kort geding kregen de uittreders ongelijk.

Te Biesebeek houdt de mogelijk open dat na de definitieve uitspraak nog een hoger beroep volgt.