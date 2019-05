Raad van State mist onderbouwing voor hogere afroming fosfaatrechten

De Raad van State vindt dat landbouwminister Carola Schouten haar voorstel om de afroming bij de handel in fosfaatrechten tijdelijk te verhogen van 10% naar 20% beter moet onderbouwen. In het advies over het wetsvoorstel schrijft de Raad dat de minister duidelijker moet motiveren waarom ze liever het afromingspercentage verhoogt in plaats van een generieke korting door te voeren.

De Raad van State ziet de noodzaak om in te grijpen in het fosfaatrechtenstelsel om ervoor te zorgen dat het aantal fosfaatrechten onder het plafond komt, om zo aan de voorwaarden voor derogatie te voldoen. Wel vindt de Raad dat het ministerie de verhouding tussen de gevolgen van een generieke korting en de gevolgen van het verhogen van het afromingspercentage beter moet toelichten.

Kosten bij veehouders die rechten moeten kopen

De Raad constateert dat met het huidige voorstel de kosten van de maatregel volledig terechtkomen bij melkveehouders die fosfaatrechten moeten kopen, terwijl de kosten van een generieke korting worden verdeeld over de hele sector. “Nu de groep die de lasten van de voorgestelde maatregel moet dragen kleiner zal zijn dan in het geval gekozen zou worden voor een generieke korting, kunnen de gevolgen voor deze groep ingrijpend zijn”, stelt de Raad. Omdat het ministerie in de toelichting geen inzicht geeft in de financiële gevolgen van beide maatregelen, zegt de Raad niet te kunnen beoordelen of de verhoging van het afromingspercentage een proportionele maatregel is.

Inmenging in eigendom van melkveebedrijven

Daarnaast vindt de Raad dat de minister de maatregel beter moet onderbouwen, omdat er sprake is van inmenging in het eigendom van melkveebedrijven. Dit is op zich toegestaan, mits er een behoorlijk evenwicht is tussen het nagestreefde algemeen belang en de bescherming van het individuele recht van de eigenaar. In de toelichting bij het wetsvoorstel schrijft de minister dat de maatregel geen ontneming is van eigendomsrechten van een bedrijf, maar regulering hiervan. Het ministerie benadrukt dat op fosfaatrechten geen zelfstandige eigendomsrechten rusten.

Handel iets minder aantrekkelijk

Het kabinet verwacht dat het verhogen van het afromingspercentage de handel in fosfaatrechten iets minder aantrekkelijk zal maken, maar dat het niet zal leiden tot significant minder handel. “Hoewel sommige landbouwers er wellicht voor zullen kiezen om geplande uitbreiding van de veestapel uit te stellen, zullen anderen naar verwachting juist eerder in het kalenderjaar 2019 overgaan tot de aanschaf van fosfaatrechten”, verwacht het ministerie. Het kabinet verwacht niet dat het effect van dit wetsvoorstel op de marktprijs van fosfaatrechten tot individuele en excessieve lasten voor de betrokken bedrijven zal leiden.

Minister Schouten heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze hoopt de wel zo snel mogelijk in te kunnen voeren.