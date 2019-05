Raad van State haalt PAS onderuit

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer gebruikt worden als basis voor toestemming voor ‘activiteiten’, de Natuurbeschermingswetvergunningen komen er niet.

Tot dat oordeel komt de Raad van State woensdag in een uitspraak. Hiermee is het PAS buiten werking gesteld. In 11 andere zaken is de RvS woensdag 29 mei tot eenzelfde oordeel gekomen. Vergunningvrije activiteiten zijn vanaf nu vergunningplichtig en is beweiden en bemesten is eveneens niet meer mogelijk zonder vergunning.

Het systeem van het PAS is erop gebaseerd dat vooruitlopend op toekomstige positieve ontwikkelingen voor beschermde natuurgebieden toestemming gegeven kan worden voor activiteiten, zoals een bedrijfsuitbreiding, die mogelijk schadelijk is voor die gebieden door stikstofuitstoot. Die toestemming ‘vooraf’, zoals het PAS mogelijk maakte, mag niet (meer), aldus de RvS.

Vergunning krijgen, lijkt op dit moment een mission impossible

Met deze uitspraak heeft de RvS er duidelijk voor gekozen geheel binnen de geldende Europese wetgeving te blijven. In mei 2017 stelde de RvS al vragen aan het Europese Hof van Justitie over het PAS, omdat er twijfel was of het programma wel voldoet aan de Europese Habitatrichtlijn. Het Hof oordeelde in november 2018 dat ook bij het PAS de positieve gevolgen van de maatregelen die in dat programma zijn opgenomen, vooraf vast moeten staan. Pas dan kan de overheid een nieuwe activiteit toestaan. De RvS oordeelt nu dat de zekerheid over de positieve gevolgen er niet is en dat de systematiek van het PAS dus niet kan.

Overigens meldt de RvS nadrukkelijk dat deze uitspraak geen gevolgen heeft voor vergunningen die al definitief zijn verleend.

Op dit moment liggen nog zo’n 180 PAS-zaken bij de RvS te wachten op behandeling, voornamelijk natuurvergunningen voor veehouderijen, de verwachting is dat die zaken allemaal sneuvelen in de komende tijd.

Vergunningvrije activiteiten alsnog vergunningplichtig

Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid te ontwikkelen onder de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jr zullen alsnog een vergunning moeten aanvragen, stelt de RvS. Ook activiteiten waar een meldingsplicht voor gold, zijn vergunningplichtig. In tegenstelling tot bedrijven die een definitieve Nb-vergunning hebben, geldt dit niet voor vergunningvrije activiteiten. Er zijn geen rechten om op terug te vallen, want de activiteit was namelijk vergunningvrij. Het gevolg is dat iedereen die dergelijke tot nu toe vergunningvrije activiteiten uitvoert, alsnog een vergunning zal moeten aanvragen. Volgens advocaat Franca Damen is dit echter vrijwel onmogelijk. “Vergunning krijgen, lijkt op dit moment een mission impossible.”

Weiden van vee eveneens vergunningplichtig

In een tegelijkertijd gedane uitspraak oordeelt de RvS over de vraag of het weiden van vee en het bemesten van grond ‘vergunningvrij’ mag plaatsvinden, terwijl die activiteiten wel schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden omdat ze stikstof uitstoten. In lijn met de uitspraak over de Nb-vergunningen voor bedrijven oordeelt de Rvs ook hier dat dit niet vergunningvrij mag. De redenering is dezelfde: het staat vooraf niet vast dat is uitgesloten dat weiden en bemesten natuurgebieden in de omgeving niet zullen aantasten.