Prijs perspulp in voorverkoop ruim 20% hoger

Cosun-dochter Duynie is de voorverkoop van perspulp gestart met een prijs van € 1,65 per % droge stof.

Hiermee zet de onderneming aanzienlijk hoger in dan vorig jaar. Toen startte het met een voorverkoopprijs van € 1,35 per % droge stof (net als in 2017). Door het droge weer van vorig jaar steeg de perspulpprijs in de loop van het jaar naar € 1,80 per % droge stof. Wie flexibel kan ontvangen, kan extra flexibiliteitskorting krijgen, waarbij de korting het hoogst is aan het begin van de campagne.

Buitenlandse perspulp

Overigens is Duynie (met subdealers) niet de enige aanbieder van perspulp in de voorverkoop. Van Vulpen in Tiel verkoopt buitenlandse perspulp, en verwacht qua prijs net iets scherper te kunnen aanbieden, zegt een woordvoerder.