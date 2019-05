Prijs gangbare melk Vreugdenhil stabiel over april, bio-prijs iets omhoog

Zuivelonderneming Vreugdenhil houdt de gangbare melkprijs over april gelijk op € 32,34 kaal en € 34,44 per 100 kilo maximaal.

De biologische melkprijs wordt met 50 cent verhoogd naar € 53,20 per 100 kilo. Genoemde prijzen zijn exclusief btw en gelden bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo. Ook is 5 cent per 100 kilo van de prijs afgetrokken voor ZuivelNL.

Speciale yoghurts

Vreugdenhil verkoopt veel poeders naar Afrikaanse landen en het Midden-Oosten. Van deze poeders worden onder meer speciale yoghurts gemaakt, die veel gegeten worden in de tijd van de Islamitische vastenmaand ramadan. Die is net begonnen. Dat betekent niet eten tussen zonsopkomst en zonsondergang, maar ook dat er gedurende deze maand minder handel is in deze landen. Wel is er in de aanloop naar de ramadan dus een deel van de melkpoeder van Vreugdenhil verkocht voor genoemde yoghurts.