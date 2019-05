Onderzaai 2 weken later dan in 2018

Het optimale tijdstip van onderzaai van een vanggewas in mais zal rond half juni vallen. Dat verwacht Mark de Beer, adviseur bij Groeikracht. De Beer baseert dit op basis van de weersvoorspellingen voor de komende weken.

De mais, die nu overal opgekomen is, is in de eerste weken van mei niet veel gegroeid, maar door de wat hogere temperaturen in de derde week van mei is er wel weer kleur op gekomen en begint de groei er in te komen.

Uitvoeren van de onderzaai rond half juni is wel later dan vorig jaar, maar past prima bij het gemiddelde van de laatste 4 jaar.

Onderzaai met ondiepe grondbewerking bevalt goed

Omdat de mais voorzichtig gestart is, kan een vroege afrijping wel eens lastig worden, zo verwacht de organisatie die zich bezighoudt met advisering op het gebied van de teelt van ruwvoer. Wie eerst niet wilde onderzaaien, maar daar nu toch toe besluit, moet dat in elk geval met de loonwerker kortsluiten, zodat deze in de onkruidbestrijding geen bodemherbicide inzet.

Groeikracht zegt goede ervaringen te hebben met een onderzaai waarbij een ondiepe grondbewerking wordt uitgevoerd en 25 kilo Italiaans raaigras per hectare wordt gebruikt.