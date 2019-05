Omschakelpauze bij FrieslandCampina

Leden van FrieslandCampina die op de wachtlijst staan voor omschakeling naar biologisch, moeten extra geduld hebben. In 2019 en 2020 neemt de coöperatie er geen omschakelaars meer bij. Dit bevestigt een woordvoerder van het bedrijf.

De bedrijven op de wachtlijst zijn al eerder ingelicht. Om hoeveel belangstellenden het gaat, meldt FrieslandCampina niet. Oorzaak van de tijdelijke stop is dat het aanbod aan biologische melk sneller is gegroeid dan de vraag.

In de voorbije jaren is het aantal biologisch melkveehouders bij FrieslandCampina al toegenomen van 130 naar meer dan 150. Dat is voorlopig even voldoende. FrieslandCampina werkt hard om de afzet van biologische zuivel te vergroten. Bekend is dat het bedrijf onder meer werkt aan biologische kindervoeding.