Nieuwe prijsstijging slachtkoe in Bunnik

Een vlotte handel in slachtkoeien op de veemarkt in Bunnik op maandag 20 mei. De prijzen voor de dieren gingen wederom iets omhoog.

Het krappe aanbod aan slachtkoeien houdt aan. Handelaren zien dat er nog altijd weinig dieren worden aangeboden. Melkveehouders hoeven niet zo nodig vee weg te doen, en gezien de hoge prijzen die voor jong- en melkvee worden betaald, is het financieel niet eens aantrekkelijk. Melkkoeien worden gewoon wat langer aangehouden.

Vlot verkocht

In Bunnik werden maandag 70 melkkoeien aangeboden. Dat waren er weliswaar heel iets meer dan een week eerder, maar dat veranderde het marktbeeld niet: de koeien worden goed en vlot verkocht. Voor een P-kwaliteit slachtkoe werd € 2,70 tot € 3,05 per kilo geslacht gewicht betaald. Het is al de derde prijsstijging op rij.

Kans op kleine plus

Hoewel het aanbod aan de krappe kant is, wordt de ruimte voor verdere prijsstijging wel kleiner. De prijs staat, exclusief btw, duidelijk hoger dan een jaar terug. Over een prijsdaling hoeven melkveehouders zich sowieso geen zorgen te maken. Handelaren gaan uit van een minimaal stabiele prijs met kans op kleine plus.

Prognose: minimaal stabiel.