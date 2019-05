Nieuw project richt zich op lagere gedwongen afvoer

Een nieuw project dat zich richt op verminderen van gedwongen afvoer van melkkoeien zoekt deelnemers in Utrecht en Limburg.

Het project wordt georganiseerd en begeleid door DLV Advies, MS Schippers en de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Volgens de organisatoren is een groot deel van de gedwongen afvoer het gevolg van infectieuze aandoeningen. Die infecties hebben een koegebonden of een omgevingsgebonden oorzaak. In het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ gaat het over het verlagen van de infectiedruk door hygiënisch te werken.

Begeleiding

De veehouders krijgen inzicht in wat de onderliggende oorzaken van infecties zijn, waardoor het vee gedwongen wordt afgevoerd en wat met eenvoudige preventieve maatregelen op korte termijn bereikt kan worden. Verder krijgen de veehouders begeleiding en wordt er een nulmeting op basis van analyses voor het eigen bedrijf uitgevoerd. Daarmee kan de deelnemer direct aan de slag met de praktische en proactieve maatregelen uit het project en zijn de resultaten snel zichtbaar. Geïnteresseerde veehouders kunnen naar een van de informatiebijeenkomsten komen die binnenkort worden georganiseerd.